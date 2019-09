Australia, la Banca centrale lascia invariati i tassi

(Teleborsa) - La Banca centrale australiana mantiene i tassi d'interesse al minimo storico, dopo aver tagliato per ben due volte il costo del denaro nelle riunioni di giugno e luglio, portando il tasso all'1%. La Reserve Bank of Australia (RBA) se necessario adotterà nuove misure di allentamento monetario nel caso si dovesse osservare un rallentamento dell'economia, che nella prima metà dell'anno è cresciuta a un ritmo più lento delle attese.



"È ragionevole aspettarsi che in Australia sarà necessario un lungo periodo di tassi di interesse bassi per compiere progressi nella riduzione della disoccupazione e compiere passi più sicuri verso l'obiettivo di inflazione", ha dichiarato Philip Lowe, governatore della RBA.



