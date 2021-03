© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha esteso lafino ad almeno il, citando l'emergenza all'estero di nuove varianti più contagiose del Covid-9, e lasciando così bloccati almenoL'estensione, annunciata dal ministro della Salute Greg Hunt, porta ail periodo in cui i confini dell'Australia sono rimasti chiusi al resto del mondo, ed èai suoi cittadini di lasciare ilsalvo quanti ottengano una esenzione.Il, imposto il 17 marzo 2020, viene esteso "per assicurare che il governo australiano abbia i poteri per prendere ogni necessaria misura, per continuare a prevenire e controllare il Covid-19", ha detto il ministro. L'estensione è basata su consiglio medico ed epidemiologico, fornito dal Comitato australiano di protezione della salute e dall'Ufficiale medico capo federale - ha aggiunto. La misura di estensione stabilisce che il sistema di quarantena in hotel proseguirà fino ad almeno metà dell'anno, con la possibilità di estensione per il- ha precisato Hunt.Secondo i dati della Johns Hopkins University, sono più dii contagi da Covid registrati ufficialmente nel mondo dall'inizio della pandemia, di cui più di