Australia, disoccupazione in calo a sorpresa a luglio

(Teleborsa) - La disoccupazione in Australia diminuisce inaspettatamente. Il tasso dei senza lavoro è sceso al 4,6%, nel mese di luglio, contro attese per un aumento al 5%.



Secondo i dati dell'Australian Bureau of Statistics l'economia ha aggiunto 2.200 posti di lavoro, contro un calo previsto di 43.100 unità.



"I cambiamenti del mercato del lavoro nel Nuovo Galles del Sud tra giugno e luglio hanno avuto una grande influenza sui dati nazionali" - ha dichiarato in una nota Bjorn Jarvis, capo delle statistiche sul lavoro presso l'ABS -. "Nel Nuovo Galles del Sud ci sono stati forti cali sia dell'occupazione che della disoccupazione, con una riduzione della forza lavoro di circa 64.000 persone. Inoltre, le ore lavorate nel Nuovo Galles del Sud sono diminuite del 7%".