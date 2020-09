Australia, banca centrale valuta nuove opzioni: intervento cambi e tassi negativi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lasta valutando varie, compreso un intervento sul mercato valutario ed una politica di tassi negativi, nell'intento di raggiungere i suoi obiettivi di inflazione e occupazione.Lo ha affermato il vice governatore,, indicando che "le prospettive di inflazione ed occupazione non sono coerenti con gli obiettivi della banca centrale".La Reserve Bank of Australia a marzo ha portato i tassi d'interesse ad un minimo storico dello 0,25% e lanciato un piano di quantitative easing "illimitato", nel tentativo di sostenere l'economia colpita dalla crisi del coronavirus.Fra le varie opzioni prese in considerazionecon scadenza oltre 3 anni, uned una politica di, che il numero due della RBA ha confermato come "improbabile" dal momento che le prove empiriche sul suo successo sono contrastanti.