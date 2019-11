Australia, banca centrale pronta a nuovi tagli dei tassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La banca centrale australiana è pronta ad allentare ulteriormente la politica monetaria per sostenere la crescita economica, la piena occupazione e il raggiungimento degli obiettivi di inflazione.Lo hanno indicato i membri del Consiglio della Reserve Bank of Australia, nei verbali dell'ultima riunione, dopo che nel meeting del 5 novembre scorso hanno deciso di mantenere invariato il costo del denaro allo 0,75%.Durante la riunione di ottobre, l'RBA aveva invece tagliato i tassi segnalando anche la volontà diDai verbali emerge che i precedenti tagli decisi dall'istituto centrale sembrano sostenere l'occupazione e la crescita dei redditi familiari, nonché il graduale ritorno dell'inflazione nell'intervallo prefissato. Anche il mercato immobiliare appare in miglioramento.Tuttavia - sottolineano i banchieri centrali -, come la spesa delle famiglie,sugli effetti delle recenti riduzioni fiscali e bassi tassi di interesse.