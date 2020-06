Australia, Banca centrale conferma tassi ai minimi storici

(Teleborsa) - La banca centrale australiana, Reserve Bank of Australia, ha mantenuto fermo il costo del denaro, confermando tassi d'interesse sui minimi storici allo 0,25%. Una decisione perlopiù attesa.



Nel confermare l'impostazione espansiva della politica monetaria, il Governatore Philip Lowe ha fatto cenno alle "difficili" condizioni in cui versa l'economia mondiale a causa della pandemia di coronavirus, alla perdita di posti di lavoro, alla persistente fragilità dei mercati finanziari ed alle prospettive incerte per il futuro.



(Foto: Corey Leopold CC BY 2.0) © RIPRODUZIONE RISERVATA