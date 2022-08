Australia, banca centrale alza tassi di mezzo punto all'1,85%

(Teleborsa) - La banca centrale australiana ha alzato i tassi di interesse per il quarto mese consecutivo, ma ha anche chiarito che non prevede ulteriori aumenti nei mesi a venire, per effetto dell'impatto che le politiche restrittive avranno sull'economia.

La Reserve Bank of Australia (RBA), nella riunione conclusasi questa mattina, ha alzato il tasso di riferimento di 50 punti base all'1,85%, portando l'aumento complessivo realizzato da maggio a 175 punti. Si tratta della stretta più drastica dall'inizio degli anni '90.

"Il Consiglio prevede di fare ulteriori passi nel processo di normalizzazione della politica monetaria nei prossimi mesi, ma non c'è un percorso prestabilito", ha chiarito il governatore Philip Lowe, fornendo ai mercati una indicazione accomodante, dal momento che in precedenza aveva detto più volte di voler portare i tassi ad un livello neutrale del 2,5%.



Il dollaro australiano per tutta risposta si è deprezzato, scivolando dello 0,6% a 0,6977 dollari, mentre i bond triennali hanno recuperato un po' di terreno, incorporando nuove aspettative sui tassi di interesse.

La Reserve Bank of Australia ha anche aggiornato le previsioni d'inflazione, che dovrebbe raggiungere un picco del 7,75% rispetto al 7% indicato in precedenza ed il 6,1% del trimestre precedente. L'inflazione non tornerà entro la fascia obiettivo del 2-3% almeno fino al 2024. Le previsioni di crescita economica sono state ridotte al 3,25% nel 2022 e all'1,75% in ciascuno degli anni successivi, quanto on precedenza si attendeva una crescita del 4,2% nel 2022 e del 2% nel 2023.