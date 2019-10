Aumento IVA, da Confcommercio arrivano i dati, +834 euro a famiglia

(Teleborsa) - Una batosta da 834 euro a famiglia, 375 euro pro capite. A calcolare l'impatto che l'aumento dell'Iva potrebbe avere sulle tasche degli italiani è l'Ufficio Studi di Confcommercio. A risentire di un aumento dell'Iva sarebbero anche i consumi che calerebbero, sempre nel 2020, dello 0,5%.



"Sto ai fondamentali e i fondamentali sono che il Governo ha detto che l'Iva non aumenterà". Lo ha detto il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, a margine di una conferenza stampa su tasse e spesa pubblica, in merito all'ipotesi di rimodulazione delle aliquote Iva.



"Per il resto, dubito - ha aggiunto - che la rimodulazione dell'Iva con finalità redistributive possa conseguire effetti significativi. Meglio rimettere in moto la crescita". © RIPRODUZIONE RISERVATA