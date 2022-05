Aumento di capitale: Ucapital24 rettifica il prezzo dei titoli

Lunedì 23 Maggio 2022, 11:30







(Teleborsa) - Ucapital24 ha comunicato i dettagli della ricapitalizzazione, che prende il via il giorno 9 maggio 2022.



Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari 1.



Il prezzo dei diritti (ISIN: IT0005495996), che saranno negoziati dal 23 maggio al 3 giugno 2022, è stato fissato a 0,01 euro.



L'aumento di capitale prevede l'offerta in opzione di 1 nuova azione, ogni 5 diritti di opzione posseduti, al prezzo di sottoscrizione di 1,26 euro per azione.



Il termine ultimo di adesione all'aumento di capitale è il 9 giugno 2022.



Prezzo di Riferimento: 1,1200 Eur

Prezzo Last: 1,1200 Eur

Prezzo Ufficiale: 1,1480 Eur