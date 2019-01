Aumento di capitale: Go Internet rettifica il prezzo dei titoli

(Teleborsa) - Go Internet rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'aumento di capitale che parte lunedì 14 gennaio. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,91180654.



Prezzo di riferimento rettificato: 1,0100

Prezzo last rettificato: 1,0121

Prezzo ufficiale rettificato: 0,9982



Il prezzo dei diritti (ISIN: IT0005358384), che saranno negoziati dal 14 al 23 gennaio, è stato fissato a 0,0978 euro.



L'aumento di capitale prevede l'offerta in opzione di 6 nuove azioni ogni 13 azioni possedute, al prezzo di sottoscrizione di 0,80 euro cadauna. Il termine ultimo di adesione all'aumento di capitale è il 29 gennaio.



