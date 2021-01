(Teleborsa) - Sg Company ha comunicato i dettagli della ricapitalizzazione, che prende il via il giorno 25 gennaio 2021. L'operazione prevederà inoltre l'assegnazione gratuita di Warrant.



Sui prezzi del titolo è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,65485075.

In conseguenza di ciò, il fattore di rettifica dei volumi è 1,527065518.



L'offerta prevede l'assegnazione di 1 nuova azione per ogni azioni posseduta, al prezzo di sottoscrizione di euro 0,20 ciascuna.

Il termine ultimo di adesione all'aumento di capitale è l'11 febbraio.



Il prezzo dei diritti (ISIN: IT0005432890), che saranno negoziati dal 25 gennaio al 5 febbraio, è stato fissato a 0,1390 euro.



Inoltre, sarà assegnato gratuitamente agli azionisti 1 warrant ogni 2 nuove azioni sottoscritte.



I Warrant "SG COMPANY 2018-2025" (ISIN: IT0005347593) saranno negoziati su AIM Italia.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA