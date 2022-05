Costo della vita, il ministro inglese: «La gente dovrebbe lavorare di più o cercarsi un impiego meglio retribuito»

Un ministro del governo inglese ha suggerito che le persone alle prese con l'aumento del costo della vita dovrebbero «lavorare più ore o trovarsi un impiego meglio retribuito». Rachel Maclean, il ministro della salvaguardia, ha detto a Kay Burley di Sky News che questi sono alcuni dei modi in cui le famiglie possono «proteggersi dall'aumento dei prezzi».

«Stiamo esaminando la questione poiché i consumatori affrontano pressioni a breve termine, come bollette energetiche e alimentari», ha spiegato Maclean. Ma ha aggiunto: «A lungo termine dobbiamo avere un piano per far crescere l'economia e assicurarci che le persone siano in grado di proteggersi meglio, sia che si tratti di impiegare più ore o di passare a un lavoro meglio retribuito».

«Certo, è una situazione individuale, a seconda della particolare situazione familiare - ha aggiunto il ministro - ma è per questo che esistono i centri per l'impiego, ecco perché esistono i coach del lavoro, ecco perché abbiamo messo il supporto in quei centri per l'impiego».