Aumento casi e tenuta sistema ospedaliero, allarme Anaao

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con idella pandemia da Covid-19 "glipotranno reggere almeno pered al momento la situazionema se dovessimo assistere ad un aumento esponenziale dei casi come sta accadendo in altriallora il sistema ospedaliero avrebbe una tenuta diLo afferma all'agenzia Ansa Carlo, Segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri italiani,sottolineando che se si passasse dai circagiornalieri agli oltre 10 mila come in Francia, "si rischia il crollo della prima trincea ospedaliera anti-Covid, perché gli ospedali non sono pronti a far fronte ad un'epidemia esponenziale"."Già ora - avverte Palermo - si iniziano a registrare dellea partire dal personale sanitario carente e dalle strutture che