Auditel presenterà il 27 febbraio la Relazione annuale 2020

(Teleborsa) - Giovedì 27 febbraio, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio,: "Il Ruolo di Auditel nello scenario competitivo della TV oltre il televisore".Nel corso dell'evento, giunto al terzo anno,emerse fino ad oggi,. Tali evidenze hanno prodotto un cambiamento della domanda e dell'offerta televisiva e, parallelamente, l'affermarsi del fenomeno della concentrazione e della conseguente nascita di soggetti con dimensioni di scala globali.In effetti,, caratterizzato da una rivoluzione epocale, testimoniata dal cambiamento dei fruitori (grazie all'irruzione dei Millennials), dalla trasformazione degli schermi (sempre più connessi), dai nuovi comportamenti di fruizione (On-Demand e non più solamente in modalità lineare), dalle mutate abitudini di consumo (in prevalenza individuali e in mobilità), dal mutamento dei linguaggi e dalla trasformazione della tecnologia di accesso.Secondo Auditel, inoltre,caratterizzata oggi dalla presenza di nuovi operatori,In sintesi, la televisione sembra essersi liberata dai vincoli temporali del palinsesto, divenendo disponibile "anywhere", scomponibile in clip e, quindi, ricomponibile su misura. E' la nuova TV che va oltre il televisore.