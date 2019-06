Audiovisivo, boom di vendite con l'affermazione del digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sta prendendo sempre più piede l'introduzione nelle case italiane del formato digitale per quello che riguarda, appunto l'. Non più il classico, piuttosto che il più recente, ma il download legale dalle varie piattaforme di distribuzione digitale.Il fenomeno dell'Home Entertainment, che nel 2018 aveva undi euro, ha registrato un calo di vendite su supporti tradizionali rispetto ad un'impennata deldel valore digitali. Questi dati sono stati elaborati daper, l'associazione di categoria che rappresenta glisu media digitali e online.Si è aperta una nuova era del digitale dove, pian piano, si abbandonerà il modello, come lettori DVD o lettori Blu-ray, ein maniera quasi esclusiva su quello, che permetterà di usufruire di alcuni titoli, rispetto alla vendita tradizionale del fisico.