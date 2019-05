Auchan, tavolo al MISE si aggiorna. Azienda impegnata su stesura piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Raggiunto un primo obiettivo - la garanzia di mantenimento del livelli occupazionali - al. All'incontro, presieduto dal Vice Capo di Gabinettol, hanno partecipato i rappresentanti della Conad, di Auchan Italia e le sigle sindacali.L'azienda ha fornito un aggiornamento sull', che prevederebbe il termine dellae conferma che sta lavorando alche, previa valutazione da parte dell'Antitrust, dovrebbe garantire ildei punti vendita Auchan. L'obiettivo è quello di valorizzare al massimo legià esistenti tra le due aziende e realizzare il primo operatore italiano della grande distribuzione (GDO).In riferimento alla situazione dei, l'azienda ha comunicato che è stata intrapresa una trattativa per la cessione ad"È di fondamentale importanza fornire a tutte le parti presenti a questo tavolo indicazioni precise sulle, sullee sul modo in cui l'azienda acquirente intende procedere. L'obiettivo del Ministero è la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo delle attività", ha dichiarato il Vice Capo di Gabinetto"Per questo motivo, è statoalle ore 10.30, affinché le aziende interessate all'acquisizione dei punti vendita, anche quelli dislocati in Sicilia, possano presentare un chiaro piano industriale", ha concluso il sottosegretario.