Auchan-Sma, sciopero il 30 ottobre: sindacati temono esuberi dopo vendita a Conad

Ultimo aggiornamento: 13:17

Sciopero dei dipendenti di Auchan-Sma mercoledì 30 ottobre. La protesta è stata proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs. Previsto un incontro al Mise per la vertenza che interessa i 18.000 lavoratori della rete vendita dei supermercati a marchio Auchan e Sma acquisiti da Conad nei mesi scorsi.Per la Filcams Cgil il timore, recita una nota, è che Conad nasconda un'operazione con un impatto sociale drammatico, con esuberi sia tra i dipendenti diretti che tra quelli degli appalti dei servizi, della logistica e della vigilanza, per questo è stata dichiarata la mobilitazione e la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico di convocare le parti.Conad dovrà innanzitutto fare chiarezza sulle reali capacità di risollevare le sorti della rete vendita, solo un terzo di questa al momento è salva e manca un progetto per gli ipermercati, per le sedi e la logistica e per i rischi di sovrapposizioni tra la rete acquisita dalla multinazionale francese e quella preesistente di Conad.