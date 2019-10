Auchan-Sma, 30 ottobre sciopero e incontro al MiSE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Domani,sciopero nazionale proclamato dae incontro alper la vertenza che interessa idella rete venditaacquisiti daPer la Filcams Cgil il timore, recita una nota, è chenasconda un'operazionecon esuberi sia tra iper questo è stata dichiarata la mobilitazione e la richiesta aldi convocare le parti.dovrà innanzitutto fare chiarezza sulle reali capacità di risollevare le sorti dellasolo un terzo di questa al momento è salva e manca un progetto per gli ipermercati, per le sedi e la logistica e per i rischi di sovrapposizioni tra la rete acquisita dalla