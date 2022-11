Attesa per COP27 in Egitto: ultimi 8 anni più caldi di sempre

(Teleborsa) - E' di nuovo, mentre l'Europa ribadisce l'ambizione di avere un ruolo di promotore delle azioni sul clima, in vista dellain programma dal 6 all'8 novembre. Partecipa per a prima volta anche la Premier, al suo vero esordio internazionale, assieme al neoeletto Premier britannico. Possibile anche un faccia a faccia di meloni con il leader egizianoOcchi puntati sul, che vedrà 125 partecipanti tra capi di Stato e di governo, ma si parla di benfra esponenti didi vario genere. L'attenzione è da sempre contesta fra i due grandi rivali -- ma l'assenza del Presidente cinese Xi Jinping e l'imminenza delle elezioni mid-term in USA rischiano di spostare il baricentro dei colloqui altrove.A dispetto dei, a causa della crisi energetica innescata dalla contesta con la Russia,conta di avere unsul clima e mantenere l'obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni al 2030. Per questo motivo, lo scorso 28 ottobre, il Consiglio europeo ha annunciato di volercon l'obiettivo di sostenere i paesi in via di sviluppo nella riduzione delle emissioni di gas serra e nell'adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici.Frattanto l'ultimo disastroso rapporto dell'ha messo in luce che glia causa della concentrazione di gas serra (anidride carbonica, metano, diossido di azoto) e dell'innalzamento della temperatura degli oceani, provocato dallo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari. La desertificazione, poi, ha provocato la morte di migliaia di persone e milioni sono state private dei mezzi di sostentamento, condannate a fame, miseria e migrazioni. Caldo e disastri hanno fatto anche proliferare le malattie.(1850-1900). "Abbiamo livelli così alti di anidride carbonica nell'atmosfera oggi che l'obbiettivo di 1,5 gradi dell'Accordo di Parigi è a malapena raggiungibile", ha affermato il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas.E secondotra 2030 e 2050, vi sarannoper malnutrizione, malaria, diarrea e stress da caldo. Entro il 2030 si stima che i costi dei danni diretti alla salute saranno compresi tra 2 e 4 miliardi di dollari all'anno.