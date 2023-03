Atradius: Stefano Fischione nuovo direttore ramo cauzioni Italia

Stefano Fischione è stato nominato nuovo Direttore Ramo Cauzioni Italia di Atradius, svolgerà le sue attività presso gli uffici Atradius di Roma. A Stefano Fischione riporteranno le funzioni assuntive, commerciali e gestione sinistri del ramo Cauzioni in Italia. Dopo essersi occupato di controlling e di gestione delle aree di Sales, Account e Customer Service del ramo Credito italiano, riportando direttamente al direttore di Atradius Italia, Stefano Fischione approda al Ramo Cauzioni italiano nel 2016 nel ruolo di International Business Manager. Qui si occupa con successo del potenziamento dei canali di sviluppo del business internazionale del ramo, e contemporaneamente ricopre un ruolo di coordinamento e supporto alla realizzazione dei requisiti del business per il nuovo applicativo di Information Technology del ramo Cauzioni a livello di gruppo, che avrà il suo primo rilascio per il Paese Italia.

«Affrontare questa nuova sfida professionale significa poter continuare a mettere la mia esperienza al servizio di una realtà che fa della riconosciuta specializzazione nel mercato cauzioni, della forte presenza internazionale e della valenza commerciale sul territorio i suoi punti di forza - ha commentato il neo-direttore Stefano Fischione - innovazione tecnologica e di prodotto, nonché capacità nel rispondere all’evoluzione dei contesti di mercato nel Ramo Cauzioni in Italia, ci permetteranno di consolidare e superare i traguardi sinora raggiunti, in linea con i percorsi di crescita del Gruppo».

