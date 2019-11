Atradius: settore auto, impasse vendite nei prossimi 12 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e a risentirne saranno soprattutto i fornitori di minori dimensioni. In particolare ad essere investiti dalla contrazione in maniera più evidente sarannoE' quanto pnell'ultima edizione dell'osservatorio sul mercato automobilistico (Market Monitor) dedicato ai Paesi dove questo comparto economico assume maggior rilievo.a cauel rallentamento delle vendite di veicoli in Europa, ha registrato una battuta d'arresto della crescita sui mercati esteri. Inoltre, la debole crescita del PIL italiano, che fa da sfondo al calo del 3,5% delle vendite di auto nel primo semestre 2019situazione che si attende influisca negativamente sulle tempistiche di pagamento delle forniture nelle transazioni tra imprese., con un negativo del 5% nei breve periodo,, che potrebbe agire da freno anche ad una eventuale ripresa nel 2020. Prospettive che, a più lungo raggio, indicano un possibile aumento del rischio credito nel settore nei prossimi cinque anni. Le imprese del settore strutturalmente più deboli potrebbero risentire di pressioni sulla liquidità, dovute a maggiori rallentamenti delle tempistiche di pagamento delle fatture da parte dei clienti. E' il caso, in particolare, degli operatori che forniscono componenti e ricambi a basso valore aggiunto, che spesso dipendono da un solo OEM (Original Equipment Manufacturer) e che operano in un contesto altamente competitivo.