Atos crolla in borsa dopo nuovo profit warning

(Teleborsa) - Atos, società francese che si occupa di servizi IT, è crollata alla borsa di Parigi dopo il secondo profit warning in sette mesi. "Sono entrato in azienda la scorsa settimana, nel momento in cui le cifre venivano raccolte e consolidate - ha dichiarato il CEO Rodolphe Belmer - Lo stato attuale delle informazioni finanziarie ci porta all'obbligo di emettere un profit warning a causa della significativa variazione dei KPI finanziari". "Tuttavia, la maggior parte degli elementi alla base di questo grave divario non sono ricorrenti - ha aggiunto - In particolare, l'ampio gap del Free Cash Flow deriva principalmente dal capitale circolante.

Le entrate nel 2021 hanno raggiunto circa 10,8 miliardi di euro, in decremento del 2,4% a valuta costante, al di sotto di una precedente previsione di vendite "stabili". Il margine operativo è stato di circa il 4% delle entrate nel 2021, rispetto a un obiettivo di circa il 6% in precedenza. Il Free Cash Flow è stimato in circa -420 milioni di euro, al di sotto di una precedente previsione per un Free Cash Flow positivo.

In caduta libera Atos, che si attesta a 32, con un calo del 17,08%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 30,83 e successiva a 29,65. Resistenza a 33,61.

