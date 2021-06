ATON Green Storage ammessa alle negoziazioni, debutto previsto il 17 giugno

(Teleborsa) - ATON Green Storage comunica che, in data odierna, Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie ATON Green Storage su AIM Italia, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Nell'ambito del collocamento sono state offerte in sottoscrizione n. 2,5 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione.

Il prezzo di offerta è stato fissato in 4 euro per azione, per una raccolta complessiva di 10 milioni.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 17 giugno 2021.

La domanda complessiva, che al prezzo di offerta ha superato di quasi 5 volte il quantitativo di azioni offerto, è pervenuta da primari investitori qualificati italiani ed esteri.



Alla data di inizio delle negoziazioni la capitalizzazione di mercato ed il flottante previsti di ATON saranno, rispettivamente, pari a circa Euro 30 milioni ed al 33.33% del capitale sociale della Società.

