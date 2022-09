ATON Green Storage, Alantra alza stime e target price

(Teleborsa) - Alantra ha incrementato a(da 8,7 euro) il suosu ATON Green Storage, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, mantenendo ilsul titolo a "". L'upside potenziale è superiore a 30%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 25,1 milioni di euro (7,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) e un utile di esercizio pari a 3,7 milioni di euro (0,7 milioni al 30 giugno 2021)."ATON ha registrato, con una crescita a tre cifre sia dei ricavi che dell'EBITDA - hanno scritto gli analisti - A partire dal primo semestre 2022 la società ha già raggiunto l'83% della sua precedente top line 2022 prevista e il 92% dell'EBITDA. ATON sta giocando un ruolo di primo piano nel panorama della transizione energetica italiana, grazie ai suoi sistemi di accumulo all-in-one su misura. Sulla scorta di questa solida performance, rivediamo al rialzo le nostre stime".Alantra si aspetta ora che la società chiuda il 2022 condi 45,7 milioni di euro, unadjusted di 9,6 milioni di euro e unadjusted di 6 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 48,5 milioni di euro, 9,7 milioni di euro e 5,8 milioni di euro. Le attese per il 2024 sono infine per ricavi di 51,8 milioni di euro, un EBITDA adjusted di 10,5 milioni di euro e un utile netto adjusted di 5,9 milioni di euro.