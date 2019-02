Atlantia, via libera CdA a parere orientamento per rinnovo Board

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina della società, ha approvato, previo parere del Comitato per le Nomine, ilper il triennio 2019/2021.Il parere rappresenta un importante strumento attraverso il quale il Consiglio di Amministrazione uscente indirizza gli azionisti sulle aspettative in termini di composizione quali-quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione e sarà sottoposto agli azionisti alla prossima Assemblea da convocare per il prossimo 18 aprile 2019.Sotto il profilo, il parere indicadel CdA, la maggioranza costituita da membri in possesso del requisito di indipendenza, mentre sotto il profilodetta le seguenti linee guida: vi sia una equilibrata combinazione di competenze, attitudini ed esperienze; sia garantita la dialettica assicurata dagli amministratori indipendenti; siano tenuti in debita considerazione il cumulo di incarichi e la disponibilità di tempo; siano debitamente promosse le differenze di background, in particolare l'esperienza internazionale (a prescindere dalla nazionalità del consigliere) e la diversità di genere; sia assicurata la distribuzione della seniority degli amministratori.