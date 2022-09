Atlantia vende quota 14,5% di Hochtief ad ACS

Giovedì 15 Settembre 2022, 15:30







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi in data odierna, ha approvato la vendita dell'intera partecipazione del 14,46% di Hochtief ad Actividades de Construcción y Servicios (ACS) a seguito dell'offerta vincolante presentata dalla stessa. Il corrispettivo di vendita ammonta a 577,8 milioni di euro, pari a 51,43 euro per azione.



L'operazione rientra nella strategia di Atlantia di razionalizzazione del portafoglio investimenti e di smobilizzo degli investimenti non core.



L'accordo con ACS, la società di ingegneria dell'imprenditore Florentino Perez, prevede anche una clausola anti-embarrassment applicabile nei 12 mesi successivi al completamento dell'operazione, qualora ACS dovesse rivendere le azioni acquisite da Atlantia a un soggetto terzo ad un prezzo maggiore.