Atlantia, utile 2019 a 136 milioni dopo accantonamento per ASPI

(Teleborsa) -chiude il bilancio 2019 condi euro, comprensivi delper 4,5 miliardi di euro,su base omogenea pro-forma.Il Gruppo Atlantia ha effettuatodi euro per, in vista di un eventuale accordo con il Governo, che prevede impegni sullaed unin manutenzioni e sviluppo infrastrutturale, realizzabili qualora venisse raggiunta una soluzione concordata e definitiva della procedura di contestazione.L'si è attestato ae beneficia del maggior contributo di Abertis per 3,2 miliardi di euro , ma sconta i maggiori accantonamenti effettuati nell'esercizio per ASPI. Su base omogenea pro-forma si registra unsi attesta adi euro ed evidenzia un calo di 639 milioni rispetto ai 775 milioni del 2018, risentendo dei maggiori accantonamenti dell'esercizio, solo in parte compensati dal maggior contributo del gruppo Abertis (che sconta l'impatto negativo per circa 332 milioni di euro rilevati a seguito del completamento dell'allocazione del fair value delle attività acquisite).al 31 dicembre 2019 ammontava ain calo di 2,1 miliardi rispetto ai 38,8 miliardi al 31 dicembre 2018).Guardando alladi Atlantia e delle sue controllate ed alle scadenze da qui al 2022,in capo alla Holding. Per quanto concerne, è possibile la concessione da SACE di una linea di credito di 1,25 miliardi ed Atlantia si è impegnata a fornire risorse ulteriori per 900 milioni in assenza di altri canali di finanziamento disponibili. Per Aeroporti di Roma si prospetta la concessione di una linea di credito a SACE per 250 milioni garantita dallo Stato. Ampia liquidità disponibile invece per la controllata spagnola Abertis.Il CdA ha deliberato di convocare l'Assemblea dei soci per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio per il 29 maggio 2020 e di proporre didell'esercizio alladisponibile "Utili portati a nuovo" e quindi di, ad inizio marzo, hanella quale confermava la disponibilità a farsi carico di impegni economici per 2,9 miliardi di euro così ripartiti:i finalizzati ae per lodel Paese, per la realizzazione di progetti di potenziamento della rete autostradale; uni di euro totalmente a carico della società per lerispetto a quanto previsto nel PEF inviato a giugno 2018; un contributo didi euro da mettere a disposizione del Commissario Straordinario per la copertura degliper la ricostruzione del, fermo restando l'impegno già assunto dalla società a farsi carico dei costi per la realizzazione del nuovo ponte, stimati in 600 milioni di euro.Guardando alle prospettive, il Gruppo prevede unsul traffico autostradale ed aeroportuale, più marcato sulche su quelloUn impatto che si tradurrà indi euro e in una potenziale ral netto degli investimenti pari adi euro rispetto ai dati del 2019.Il CdA sta valutando l'evolversi della situazione e ed ulterioridelle società controllate, nonché la possibilità per le stesse di adesione alle misure governative disponibili nei diversi paesi in cui il gruppo opera, con l'obiettivo di mitigare gli effetti sulla redditività aziendale e sulla situazione finanziariaIl bilancio 2019 è stato redatto tenendo in considerazione lehe caratterizzano la controllataed effettuando unaai fini della continuità aziendale di Atlantia e della sua controllata.Il Gruppo, tuttavia, ritienesulla base delle riserve di liquidità della Capogruppo e delle scadenze dei finanziamenti in essere.Allo stesso modo sono ritenutipotenzialmente rilevanti per Atlantia a causa della situazione finanziaria della controllata Autostrade per l'Italia (rischi di rimborso anticipato del debito garantito da Atlantia), nonché del contesto determinatosi a seguito delle restrizioni normative alla mobilità conseguenti alla diffusione della pandemia da Covid-19, anche tenuto conto delle valutazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia.