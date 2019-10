Atlantia, traffico in crescita nei primi nove mesi su autostrade e aeroporti

(Teleborsa) - Il Gruppo Atlantia ha fornito i dati preliminari del traffico delle concessionarie autostradali e degli scali aeroportuali, nei primi 9 mesi dell'anno, indicando una complessiva crescita rispetto all'analogo periodo 2018.



Nel settore autostradale, il Gruppo registra un forte aumento in Spagna (+4,7%) e in America Latina, dove è presente in Cile (+4,1%) e Brasile (+4,2%). Aumenta anche il traffico in Italia (+0,5%), mentre in Francia riporta una relativa stabilità (-0,2%).



Nel corso dei primi nove mesi 2019, gli scali aeroportuali del Gruppo hanno accolto complessivamente 49,5 milioni di passeggeri, con una crescita dell'1,7% per Aeroporti di Roma e del 5,1% per Aéroports de la Côte d'Azur. © RIPRODUZIONE RISERVATA