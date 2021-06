Atlantia, Standard & Poor's rivede al rialzo rating dopo cessione Aspi

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Standard & Poor's, a seguito della sottoscrizione da parte di Atlantia dell'accordo per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia, ha rivisto al rialzo di un notch il merito di credito di Atlantia e Autostrade per l'Italia portandolo a "BB" (da "BB-") con l'outlook che passa da Developing a Positive.



Al contempo - si legge in una nota - il merito di credito di Aeroporti di Roma passa a "BBB-" (da "BB+") con Positive outlook.