Atlantia spicca il volo in Borsa

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Atlantia, che si confermaal paniere del, con un. A sostenere i corsi azionari contribuiscono di nuovo le indiscrezioni di stampa che parlano di una, che eliminerebbe gran parte delle incertezze che hanno pesato sul Gruppo sino ad oggi.Il Correte della Sera, in proposito, ripropone il tema delle tper definire i punti di un piano, che includerebbe la(oggi partecipata all'88%), attraverso l'ingresso nel capitale di Cdp ed F2i, ed un, ma non tale da pregiudicare la salute finanziaria della società. Fra gli elementi della trattativa anche ilordinario e straordinario ed una cifra, indicata in "qualche miliardo", considerata una sorta diper la tragedia di Genova del 2018.Nel commentare queste indiscrezioni, ricorrenti nelle ultime settimane, gli analisti disottolineano i risvolti positivi di questa operazione, soprattutto la riduzione della partecipazione in ASPI sotto il 50%, che consentirebbe al gruppo Atlantia di rimborsare parte del debito e migliorare i profili del suo rating. Per questo motivo il broker mantiene unaA livello comparativo su base settimanale, il trend del gestore della più estesa rete autostradale europea evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlantia rispetto all'indice.Le implicazioni di breve periodo della società di concessionarie autostradali sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14,19 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,34. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 15,04.