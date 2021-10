Atlantia, sottoscritta la transazione tra Aspi e Mims

Venerdì 15 Ottobre 2021, 20:30

(Teleborsa) - Atlantia rende noto di aver ricevuto informazione, da parte di Autostrade per l'Italia, dell'avvenuta sottoscrizione dell'Atto Transattivo tra la stessa società concessionaria autostradale e il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Tale firma posta a chiusura del procedimento di contestazione per presunto grave inadempimento avviato a suo tempo dal Concedente in seguito al tragico crollo del Ponte Morandi, rappresenta un importante passo in avanti per il soddisfacimento della condizione sospensiva prevista dal "Contratto".

Confermando l'importo complessivo di 3,4 miliardi di euro di risorse compensative, messe a disposizione da parte di ASPI, l'Atto Transattivo tiene conto degli esiti delle continue interlocuzioni avvenute tra la società concessionaria, le autorità Governative, la Regione Liguria, il Comune di Genova e l'Autorità Portuale, destinandone oltre 1,4 miliardi di euro a interventi a favore della comunità ligure.

In particolare, spiega Atlantia in una nota, specifiche misure sono state previste per il territorio ligure, tra cui: la realizzazione del tunnel subportuale di Genova e la viabilità della Val Fontanabuona; la realizzazione di progetti di mobilità, logistica e digitali nell'area genovese; iniziative a favore del Porto di Genova; risorse per indennizzi dei residenti negli immobili sottostanti al viadotto Bisagno.

L'Atto Transattivo "soddisfa ogni pretesa risarcitoria del Concedente - così come qualora definitivamente approvato, per quanto di competenza, dai rispettivi organi deliberanti dei suddetti Enti territoriali liguri - nei confronti della Concessionaria, destinando specifiche risorse al territorio ligure coerentemente con le esigenze rappresentate dalle predette istituzioni locali".

Gli atti sono stati preventivamente trasmessi al Consorzio acquirente e ne hanno ricevuto l'assenso.

Atlantia informa infine che "è pervenuta comunicazione da parte del Consorzio acquirente dell'avveramento della condizione sospensiva relativa alla conferma, da parte della Consob, che ASPI non debba lanciare un'OPA su Autostrade Meridionali in conseguenza dell'operazione".

Il termine ultimo per l'avveramento delle condizioni sospensive (Long Stop Date) previste nel "Contratto" è fissato al 31 marzo 2022.