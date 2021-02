(Teleborsa) - Atlantia, alle 13:32, è scattata bruscamente a Piazza Affari, facendo registrare un aumento del 11,4% e portandosi a quota 14,6 euro per azione. L'aumento improvviso della quotazione sarebbe dovuto a delle indiscrezioni su ulteriori passi di CDP verso un'offerta vincolante a chiusura del dossier Autostrade per l'Italia, secondo quanto riporta l'ANSA.



Il titolo, dopo un stop alle contrattazioni, è leggermente ripiegato, anche continua a scambiare in aumento del 9% rispetto all'apertura. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 14,9 e successiva a quota 16,39. Supporto a 13,4.



