Atlantia, Salvini: Di Maio sbaglia, assicura migliaia posti

(Teleborsa) - "". E' quanto ha affermato, a proposito dell'alleatoche gestisce le autostrade. In un'intervista alla Stampa, Salvini ha attaccato: "Stiamo parlando di. Prima di dare giudizi sommari, quando ci sono di mezzo posti di lavoro io sono sempre molto attento"."Non faccio il giudice o l'avvocato - ha proseguito il vicepremier - un conto sono gli aspetti legali, i processi penali, civili e i risarcimenti danni: chi ha sbagliato per il ponte pagherà. Altro conto è dire che un'azienda è decotta o fallita mettendo a rischio posti di lavoro. Prima di dirlo bisogna stare attenti".A proposito del fatto che il dossier Atlantia si leghi a quello Alitalia, Salvini replica: "Non collego il destino di Autostrade a quello di Alitalia o di altre opere pubbliche:. Non ho pregiudizi. Leggevo che Di Battista sospetta amicizie con i Benetton e finanziamenti alla Lega: non ho mai conosciuto i Benetton né mai siamo stati amici. Mai processi non si fanno sul giornale"."Entro venti giorni Alitalia o trova finanziatori o gli aerei per metà luglio non decollano più. Sarebbe un disastro. Non sottraggo lavoro agli altri - ha detto - so che l'amico Luigi ci sta lavorando da mesi e sono convinto che gli aerei il 16 luglio decolleranno. Chi sarà il socio non mi compete, basta che sia serio. Non ho pregiudizi. E poi io mi occupo di altro, di criminalità organizzata, di immigrazione".Infine, sul, il vicepremier leghista ha affermato: "Non solo Taranto e Genova, c'è Novi Ligure e l'indotto in Lombardiae Piemonte. Ci sono quindicimila posti di lavoro su cui non si può fallire. Come su Alitalia, Di Maio ci ha dato ampie rassicurazioni, mi fido del lavoro del collega. Se non erro settimana prossima incontrerà l'azienda: mi auguro che il ministero del lavoro trovi una soluzione".