Atlantia, risultati in crescita nei primi tre mesi del 2019

(Teleborsa) - Inizia bene l'anno per il Gruppo Atlantia, guidato da Giovanni Castellucci, con i risultati del 1° trimestre che includono il consolidamento dei risultati del gruppo Abertis per effetto del perfezionamento in data 29 ottobre 2018 dell'acquisizione di Abertis Infraestructuras. I(+4% su base omogenea, escludendo il contributo del gruppo Abertis, consolidato a partire da fine ottobre 2018; +6% su base omogenea pro-forma ipotizzando il consolidamento del gruppo Abertis a partire dal 1.1.2018). Segno più per il traffico su tutti gli asset del gruppo, sia in Italia che all'estero., con l'EBITDA del primo trimestre 2019 pari a 801 milioni di euro, con un incremento di 26 milioni di euro (+3%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.Il(+3% su base omogenea escludendo il gruppo Abertis e +7% su base omogenea proforma includendo il gruppo Abertis).rispetto ai primi tre mesi del 2018 che sconta anche i maggiori oneri finanziari connessi all'operazione Abertis., pari a 38 miliardi di euro.rispetto al primo trimestre 2018. In particolare, i chilometri percorsi dai veicoli a "2 assi" sono aumentati dell'1,6%, mentre quelli dai veicoli a "3 o più assi" sono aumentati del 3,8%.rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente., che ha accolto 2,5 milioni di passeggeri, in aumento del 4,0%.