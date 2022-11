Atlantia, risultati definitivi OPA: a Schema Alfa l'87,35%

Giovedì 17 Novembre 2022, 08:45







(Teleborsa) - Schema Alfa, la società veicolo partecipata da Edizione e Blackstone, ha reso noto i risultati definitivi dell'OPA su Atlantia. Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intesa Sanpaolo, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento, sono state portate in adesione all'Offerta n. 448.016.930 azioni, pari al 54,254% del capitale sociale di Atlantia.



Il quantitativo complessivo di azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, rispetto ai risultati provvisori comunicati l'11 novembre scorso, risulta incrementato di n. 34.216 azioni (rappresentative dello 0,004% del capitale sociale di Atlantia).



Sulla base dei risultati definitivi e tenuto conto della Partecipazione Sintonia (pari al 33,10% del capitale sociale di Atlantia), Schema Alfa verrà a detenere complessive n. 721.357.930 azioni, rappresentative del 87,354% del capitale sociale di Atlantia.



I termini per aderire all'offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di Borsa aperta dal 21 al 25 novembre.