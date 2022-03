Atlantia, ricavi 2021 salgono a 6,4 miliardi. Dividendo 0,74 euro

Venerdì 11 Marzo 2022, 08:15







(Teleborsa) - L'esercizio 2021 di Atlantia si chiude con un Ebitda pari a 4 miliardi di euro, in crescita di 1 miliardo di euro (+31%) rispetto al 2020, beneficiando soprattutto dell'andamento del traffico autostradale (+21%).



I ricavi registrano una crescita del 22% rispetto all'anno precedente attestandosi a 6,4 miliardi di euro mentre l'utile dell'esercizio è pari 382 milioni di euro, rispetto alla perdita del 2020 di 1.641 milioni di euro. L'utile di pertinenza del Gruppo è pari a 626 milioni di euro (rispetto alla perdita di 1.177 milioni di euro del 2020).



Il debito finanziario netto al 31 dicembre 2021 pari a 30 miliardi di euro, è in riduzione di 3,8 miliardi di euro rispetto a fine 2020 (-11%).



Proposta all'assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,74 per azione in pagamento il 25 maggio 2022.



Outlook

Per l'esercizio 2022 Atlantia prevede ricavi consolidati pari a circa 6,6 miliardi di euro ed un Enbitda di circa 4,1 miliardi di euro

con un miglioramento atteso rispetto ai risultati 2021.