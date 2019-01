Atlantia regina oggi del FTSE MIB +3,44%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Atlantia ha guidato per tutta la giornata l'indice. A spingere la quotazione del Gruppo leader delle infrastrutture di trasporto, secondo l'opinione di diversi analisti, è ilDa un lato infatti la revoca della concessione annunciata dal Governo sembra essere ormai un'opzione piuttosto remota, come dimostrerebbe l'ulteriore allungamento dei tempi della procedura amministrativa avviata dal MIT. Dall'altro la(e il successivo riconoscimento degli stessi dal 1 luglio 2019), e concordata tra la concessionaria e il dicastero delle Infrastrutture e Trasporti, dimostrerebbe la ripresa di un dialogo tra il Gruppo Atlantia e il Governo.E intanto oggi la controllata di Atlantia,, ha, con quasi(tra Fiumicino e Ciampino) e una forte spinta del traffico di lungo raggio (+14.4)"I risultati ottenuti dal sistema aeroportuale romano confermano la validità del percorso intrapreso di ricerca dell'eccellenza nei servizi forniti a passeggeri e compagnie", ha commentato Giovanni Castellucci.Un, ottenuto dalla società del Gruppo Atlantia grazie ad un piano di sviluppo incentrato sull'hub di Fiumicino, che nell'anno appena concluso ha toccato i 43 milioni di presenze. "Un contributo alla competitività del sistema Italia", ha spiegato Castellucci, offerto anche grazie al lavoro di AdR nel promuovere a livello globale lo scalo Leonardo da Vinci e la città di Roma.I risultati conseguiti dalla controllata del Gruppo Atlantia, infatti, hanno permesso un aumento rilevante dei bacini di traffico internazionale, come, ad esempio, quello proveniente dal Sud America, cresciuto del 24,4%; oppure quello giunto dall'Estremo Oriente, in crescita del 15,2% rispetto al 2017.