Atlantia prosegue rally in Borsa

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un, in attesa di novità sul futuro delle autostrade.Il titolo è da giorni ben comprato sulleper il futuro di ASPI, soprattutto alla luce della futura ripresa dell'Italia e di un'accelerazione degli investimenti in infrastrutture. Il resto sono solo voci che indicano un ruolo di Cdp ed F2i, mentre parrebbe più improbabile l'ipotesi già smentita di un ingresso di Allianz.A livello comparativo su base settimanale, il trend del gestore della più estesa rete autostradale europea evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlantia rispetto all'indice.La situazione di medio periodo della società di concessionarie autostradali resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13,9 Euro. Supporto visto a quota 13,46. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14,34.