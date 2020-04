Atlantia prosegue rally in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima performance per Atlantia, che scambia in rialzo del 3,71%, proseguendo il rally avviato la scorsa settimana (+14%). Il mercato scommette ancora sul futuro della controllata Autostrade, benché la holding ed il MIT abbiano smentito categoricamente le indiscrezioni relative ad un ingresso di Allianz con una quota del 51%. Più concrete le ipotesi di intervento di Cdp ed F2i calcate a partire dalla scorsa settimanha.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del gestore della più estesa rete autostradale europea più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La situazione di medio periodo di Atlantia resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,05 Euro. Supporto visto a quota 13,47. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14,62.