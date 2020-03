Atlantia, polizza assicurativa per 13.500 dipendenti in caso ricovero per Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha sottoscritto unadel gruppo che lavorano nei settori autostradale e aeroportuale,. Lo ha annunciato il Gruppo, mosso dallo spirito di tutelare la salute e fornire assistenza a tutti i dipendenti presenti in Italia.La polizza è dedicata aied anche aiassicurati dellae delleda essa controllate, quali Autostrade per l'Italia, Aeroporti di Roma, Telepass, Pavimental, Spea - oltre ai dipendenti di altre realtà del Gruppo quali Infoblu, AutostradeTECH, AD Moving, Essediesse, SAM, TANA, SAT, SITMB, RAV, TPay.Atlantia ha inserito nella coperturale garanzie finalizzate a fornire una serie di misure di. Le coperture previste sono finalizzate adil dipendente e i suoi famigliari assicuratidal Covid19, supportandoli lungo il percorso di recupero del pieno stato di salute. Tra le principali misure, è prevista la corresponsione di una, oltre che ilprima e dopo la degenza, includendo il trasporto dell'ammalato e di un suo accompagnatore (ambulanza, mezzo pubblico, taxi) es il vitto e l'alloggio, comprese le spese di natura alberghiera. La polizza riconosce anche unaper laa seguito di positività al tampone.Tutti i dipendenti potranno inoltre usufruire di un servizio dedicato diattraverso il quale si potrà dialogare con undisponibili h24 e 7 giorni su 7 alle chiamate di assistenza. Saranno inclusi ulteriori servizi di assistenza alle famiglie per fronteggiare l'emergenza sanitaria.