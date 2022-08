Atlantia, ok CdA a risoluzione consensuale contratto Bertazzo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia "ha preso atto della volontà di Carlo Bertazzo, CEO e DG di Atlantia, espressa nel quadro di un accordo consensuale, di non guidare più la Società dopo il previsto delisting del titolo dalla Borsa Italiana. Al termine dell'OPA totalitaria sulle azioni Atlantia promossa lo scorso aprile da Edizione e dal Fondo Blackstone, una volta consolidato l'eventuale delisting e il relativo assetto azionario, si aprirà una fase nuova di crescita e di sviluppo aziendale".

E' quanto si legge in una nota di Atlantia in cui si aggiunge che Bertazzo rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2022. La Società "ha colto con favore la disponibilità del dott. Bertazzo a rimanere in carica fino al 31 dicembre 2022, così da garantire la piena operatività aziendale, ferma la facoltà della Società di anticipare la data di cessazione".

"Carlo Bertazzo ha gestito Atlantia in una fase di grandi e complesse sfide. Grazie alle sue competenze, alle sue capacità e al

suo tratto è sempre riuscito a garantire, anche in momenti difficili, la stabilità e lo sviluppo del nostro Gruppo, disegnando una

nuova vision della mobilità e avviando il conseguente processo di trasformazione. A lui va un sentito ringraziamento da parte

dell'intero Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di tutti i lavoratori della società", ha dichiarato il Presidente del

CdA Giampiero Massolo.