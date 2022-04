Atlantia non fa prezzo in borsa dopo conferma offerta Florentino Perez

(Teleborsa) - Non fa prezzo a Piazza Affari il titolo Atlantia dopo che Florentino Perez ha confermato un'offerta preliminare non vincolante, insieme ai suoi alleati Global Infrastructure Partners e Brookfield Infrastructure, per la holding quotata su Euronext Milan e focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità.Il titolo, in avvio di contrattazioni, è stato subito sospeso in asta di volatilità e mostra un teorico superiore al 10%. Già, la vigilia, le azioni hanno subito uno scatto repentino chiudendo in rialzo del 2,45% a quota 18,995 euro per azione, dopo aver toccato un massimo di 20,2 euro poco dopo le ore 17.00.

Global Infrastructure Partners e Brookfield Infrastructure (il Consorzio) e ACS hanno un "accordo di esclusiva" in base al quale, in maniera subordinata al perfezionamento di un'eventuale offerta da parte del Consorzio, "ACS potrebbe acquisire una quota di maggioranza delle concessioni autostradali di Atlantia".