Atlantia, no acconto dividendo a novembre. Cedola unica nel 2019

(Teleborsa) - Atlantia non distribuirà l'acconto sul dividendo del 2018. Il Consiglio di Amministrazione della holding, riunitosi in data odierna, "in considerazione del contesto generale attuale, nonché della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia di non distribuire alcun acconto sui dividendi, ha valutato diabitualmente messo in pagamento nel mese di novembre", spiega un comunicato nel quale si precisa inoltre che il CdA ha così deciso di rinviare la, previa approvazione della competente Assemblea degli Azionisti, "".