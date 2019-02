(Teleborsa) - Atlantia rende noto che la consigliera indipendente Monica Mondardini ha rassegnato le sue dimissioni dal CdA del gruppo.



La consigliera che fa parte anche del Comitato Risorse Umane e Remunerazione, ha ritenuto "non più sussistenti i presupposti per continuare ad assicurare un contributo collaborativo". Alla data odierna, non risulta che Monica Mondardini possieda azioni Atlantia.