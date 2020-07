Atlantia, modifiche al contratto di co-investimento in Cellnex

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato in data odierna di procedere alla stipulazione di un(e le sue società controllate Sintonia S.p.A. e ConnecT S.p.A., quest'ultima recentemente liquidata) a valle dell'annunciatae cessione della quota detenuta da quest'ultima inL'accordo – spiega Atlantia in una nota – ha ad oggetto, tra l'altro, la, riacquistando fino a circa il 5,98% del capitale entro il 12 luglio 2020 oltre a un diritto di prima offerta ("ROFO") e a un diritto di prelazione ("Right to Match") per l'ipotesi di cessione, in tutto o in parte, della partecipazione detenuta in Cellnex entro il 12 luglio 2025.Le modifiche da apportare agli accordi preesistenti, oggi approvate, come risultanti all'esito delle trattative intercorse, – si legge nella nota – riguardano in particolar modo: il subentro di. veicolo che detiene (direttamente) la quota indirettamente detenuta da Edizione in Cellnex al posto di ConnecT S.p.A., liquidata il 10 giugno 2020 e parte dell'iniziale accordo;l'estensione del termine per l'esercizio del diritto di co-investimento (prorogato per ulteriori 12 mesi e, dunque, fino al 12 luglio 2021) che avrà ad oggetto una partecipazione del 5,98% (non più fino al 5,98%) in Cellnex; il riconoscimento in capo ad Atlantia di una prelazione sui diritti di opzione (non esercitati) rivenienti da eventuali futuri aumenti di capitale deliberati da Cellnex fino al 12 luglio 2025; la possibilità di esercitare il ROFO e il Right to Match limitatamente al 10% del capitale sociale di Cellnex fino al 12 luglio 2025, anziché sull'intera partecipazione in Cellnex detenuta indirettamente da Edizione (oggi pari al 16,45%).In ogni caso, – fa sapere Atlantia – la combinazione dell'esercizio da parte di Atlantia del ROFO e Right to Match (da un lato) e dell'opzione di co-investimento (dall'altro lato) non potrà portare la Società ad acquistare una partecipazione in Cellnex superiore al 10% del capitale sociale. La deliberazione è stata assunta previo parere favorevole delconfigurandosi come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento CONSOB 17221/2010 e della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società tenuto conto del fatto che Edizione è l'azionista di riferimento di Atlantia.Il documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, previsto dall'art. 5 del richiamato Regolamento Consob (avuto riguardo al superamento dell'indice di rilevanza del controvalore), sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle applicabili disposizioni. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Atlantia – conclude la nota – si è avvalso dell'. e dello