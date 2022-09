Atlantia, Massolo: "Con OPA diventerà piattaforma investimento per mobilità sostenibile"

(Teleborsa) - "Vediamo negli azionisti che hanno promosso, il nostro socio storico, che partecipa tramite un fondo open end, moltissimoperché Atlantia diventi unanella mobilità integrata e sostenibile e si consolidi ulteriormente nel suo business tradizionale, quello delle concessioni autostradali e aeroportuali!.E' quanto spiegato da, presidente di Atlantia, in un'intervista a Class CNBC in occasione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Il manager non ha fornito indicazioni sulle tempistiche dell'OPA, che è ancora in una fase autorizzativa, ma ha, in modo da consentire di rispettare il calendario, che vorrebbe la conclusione di questa operazione entro fine anno".Massolo ha ricordato che ildel mondo ed. "Siamo un pezzo di Italia che investe anche all'estero", ha ribadito il manager, aggiungendo "laper noi è un: abbiamo realizzato una programmazione diche tiene conto dei, e per questo siamo stati riconosciuti dagli enti certificatori tra le prime 4 aziende infrastrutturali al mondo più efficaci sul fronte della sostenibilità".Rispondendo ad una domanda sulla, il Presidente di Atlantia che è anche presidente dell'Ispi, si è detto convinto che lae quindi abbiamo davanti un lPer Massolo, Putin "ha, che non sta solo difendendo il diritto dell'Ucraina a difendersi ma sta difendendo anche se stesso. Nello stesso tempo - ha aggiunto - "sarà sempre più difficile per la Russia rigenerare il proprio arsenale e non subire i danni che derivano dalle sanzioni. Le sanzioni mordono eccome, non solo dal punto di vista energetico, anche se il tetto al prezzo del petrolio voluto dal G7 e quello europeo al prezzo del gas sono una minaccia rilevante per i redditi russi".