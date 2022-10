Atlantia, linea di credito da 1,5 miliardi con opzione Sustainability-linked

Mercoledì 5 Ottobre 2022, 15:45







(Teleborsa) - Atlantia, holding quotata su Euronext Milan focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità, ha sottoscritto una nuova linea bancaria del valore complessivo di 1,5 miliardi di euro con scadenza ottobre 2024 estendibile fino ad aprile 2026. La linea di credito Term Loan è destinata al finanziamento delle attività generali della società, tra cui il rifinanziamento di un prestito bancario esistente di 750 milioni di euro in scadenza a settembre 2023.



L'operazione presenta un'opzione di conversione in Sustainability-linked Facility da esercitarsi entro marzo 2023.



Il finanziamento è stato sottoscritto da: Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banca Nazionale del Lavoro, BPER Banca, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole CIB, Mediobanca, Mizuho, Natixis, Société Génerale e UniCredit.