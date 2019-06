Atlantia in rosso in Borsa

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Atlantia che mostra un decremento del 2,86% in Borsa. A penalizzare il titolo sono ancora le preoccupazioni di una possibile revoca della concessione, ma il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi si è chiuso con un nulla di fatto, stando anche le opinioni contrastanti delle due ali del governo (Lega e M5S).

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 23,44 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 22,79. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 22,49.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)