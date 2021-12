Atlantia in rialzo in borsa dopo ok CIPESS a piano finanziario ASPI

(Teleborsa) - Atlantia scambia in rialzo a Piazza Affari dopo che ieri sera il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha dato parere favorevole all'aggiornamento del Piano economico finanziario di Autostrade per l'Italia (ASPI), atto che consente di procedere con la cessione della società alla cordata guidata da CDP. Il CIPESS ha reso parere favorevole rispetto al terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Unica tra ASPI e il Ministero delle infrastrutture del 12 ottobre 2007 e al relativo Piano Economico Finanziario (PEF) 2020-2024. La proposta di aggiornamento della convenzione e del relativo PEF è arrivata in seguito all'accordo negoziale per la definizione consensuale della procedura di contestazione relativa al crollo del Ponte Morandi.

I principali elementi del PEF sono 14,1 miliardi di investimenti complessivi dal 2020 al 2038. Sono previsti inoltre 3,4 miliardi di euro di oneri per misure compensative a carico di ASPI, non remunerati a tariffa nel PEF. È previsto un incremento tariffario linearizzato annuo dal 2021 al 2038 dell'1,61%.

Discreta la performance di Atlantia, che si attesta a 17,24, in lieve aumento dello 0,70%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,32 e successiva a 17,5. Supporto a 17,14.