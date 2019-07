Atlantia in rialzo, apre all'ipotesi Alitalia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Scambia al rialzo per il titolo Atlantia, che allunga il passo mettendo a segno un progresso dello 0,33%.Il CdA della società ha dato mandato all'AD Giovanni Castellucci di valutare il piano di salvataggio di Alitalia.ha posto in CreditWatch negativo i rating di Atlantia, Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma.A livello comparativo su base settimanale, il trend del gestore della più estesa rete autostradale europea evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlantia rispetto all'indice.La tendenza di breve della società di concessionarie autostradali è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,54 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,75.